Il calendario 2021 di Arcigay Genova celebra "l'arte di essere liberi"

Ci sono "Amore e Psiche" di Canova, "Il bacio" di Hayez, "Adamo ed Eva" di Rubens, e tante altre opere, reinterpretate da persone in carne e ossa in chiave lgbti+ con un obiettivo ben preciso, ovvero celebrare "l'arte di essere liberi". Il calendario di Arcigay Genova 2021, realizzato insieme all'Associazione Culturale Sintesi, è nato con l'idea di utilizzare un mezzo universale e senza tempo, cioè l’arte, per mostrare i valori per cui gli iscritti si battono ogni giorno.

Sul calendario da parete, delle dimensioni di 21x42 cm, in ogni mese c'è una fotografia che interpreta un'opera pittorica o scultorea in chiave lgbti+: ogni quadro racconta una storia diversa e unica, l'unico fil rouge è l'amore nelle sue varie forme, dalla coppia omoaffettiva al poliamore. Passando per la ricerca di sè, il coming out, la transizione di genere e tanti altri temi.

Un calendario che arriva in un momento molto particolare: «In questo periodo così complesso per tutta l’umanità, che ci pone dubbi e ci invita a riflettere sulle necessità di cambiamento sociale e ambientale - fa sapere Arcigay Genova tramite il suo sito - speriamo che il nostro progetto possa essere un mezzo di riflessione per chiunque, che dia la possibilità a tutti di ritrovare qualcosa di sé e del proprio percorso identitario, ma anche un po’ di divertimento nello sfogliarlo, come ci siamo divertiti noi a realizzarlo». E a proposito, per la realizzazione è stata fondamentale la collaborazione con l'Associazione Culturale Sintesi, che nasce dall'ispirazione di un gruppo di appassionati di fotografia legati da profonda amicizia, con l'obiettivo di far incontrare e condividere le svariate forme di espressione artistica. In questo caso, pittura, scultura e ovviamente fotografia.

Si potrà ricevere il calendario in prevendita a 12 euro (spedizione gratuita) entro il 30 novembre, cliccando qui. Più avanti, costerà 15 euro. La consegna avverrà in 5-8 giorni lavorativi a partire dalla fine della prevendita.

Il ricavato andrà ad Arcigay Genova per sostenere i progetti di inclusione, supporto e informazione dell'associazione.