Caldo anomalo a ottobre: quando finisce, le previsioni

Ottobre è ormai iniziato da giorni, ma le temperature sono ancora estive: dopo il maltempo di qualche settimana fa con le allerte meteo prorogate più volte e l'abbassamento della colonnina di mercurio, l'anticiclone africano è tornato a portare un caldo estivo, umido e non senza nuvole basse e velature sparse.

E si vede: i genovesi sono tornati a spalancare le finestre, a girare in sandali e maglietta e persino a concedersi qualche bagno in mare, nonostante la stagione sia ormai finita e gli stabilimenti quasi tutti chiusi. Il ritorno del caldo e lo sbalzo di temperatura ha anche favorito i malanni di stagione, con raffreddori e i primi casi di influenza in anticipo.

Ma quanto durerà questo caldo? Secondo 3bMeteo ancora per un po', e comunque almeno per il weekend, perché l'anticiclone africano verrà ulteriormente rinforzato. La massa d'aria calda dilagherà addirittura fino al Regno Unito nel prossimo fine settimana, transitando anche sull'Italia. A Genova, in particolare domenica (ma anche all'inizio della prossima settimana), la temperatura massima si aggirerà ancora intorno ai 27 gradi, decisamente alta per la stagione. Unico segnale che non è più estate, il fatto che le giornate si stiano accorciando e che le minime, di notte, si abbassano (anche se non di molto) sotto i 20 gradi.

Meteo Liguria: le previsioni di Arpal

Oggi, giovedì 5 ottobre: Una nuova rimonta dell'anticiclone da ovest garantisce condizioni di tempo stabile, giornata generalmente soleggiata con transito di velature per l'intero periodo.

Temperature minime in lieve diminuzione, massime in leggero aumento.

Venti inizialmente settentrionali, deboli variabili o brezze dal pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso ovunque.

Umidità su valori medio-alti.

Domani, venerdì 6 ottobre: Proseguono le condizioni di tempo stabile su tutta la regione, con cielo sereno o velato.

Temperature generalmente stazionarie, con locali variazioni.

Venti deboli o a regime di brezza.

Mare poco mosso su tutti i tratti costieri.

Umidità su valori medi.

Tendenza weekend: Sabato 7 cielo sereno, temperature stazionarie e venti deboli con brezza. Domenica 8, sempre cielo sereno ma temperature in aumento, ancora venti deboli con brezza.