Il ritorno del caldo: temperature vicino ai 30 gradi e pausa pranzo in spiaggia

Torna a fare caldo a Genova, dopo alcune settimane in cui - tra maltempo e freddo - sembrava decisamente arrivato l'autunno.

E invece è da lunedì che si torna a uscire in t-shirt: si segnalano infatti temperature sopra i 25 gradi in città fino ad arrivare a 28 gradi a Sestri Levante e altri valori nuovamente vicino ai 30 gradi in riviera. Non manca chi non si è fatto sfuggire l'occasione ed è tornato in spiaggia per la pausa pranzo come a Boccadasse.

Ma queste due giornate decisamente estive avranno seguito?

Secondo il portale 3Bmeteo ci aspetta una fase stabile e in gran parte soleggiata, dal clima molto mite, dovuta a un vasto campo di alta pressione che abbraccia tutta l'Europa centrale e meridionale, inglobando anche l'Italia settentrionale e la Liguria.

Anche mercoledì l'anticiclone sarà protagonista, con un tempo stabile ma non sempre soleggiato, e anche giovedì e venerdì proseguirà l'"ottobrata" con due giornate molto simili a quelle precedenti, con l'anticiclone a farla da padrone e i cieli in gran parte sereni. Insomma, queste improvvise e ultime giornate estive sembrano un invito a godersi ancora per un po' gli spazi all'aria aperta, rimandando l'autunno più avanti.