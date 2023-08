Torna il calcio femminile a Molassana: gli open day per partire a settembre

Il Molassana Boero comunica l’inserimento di tre leve femminili a partire dalla stagione 2023/2024. Il 4 settembre, presso i campi sportivi di Ca de Rissi in via di Pino 35, partirà infatti il “Progetto rosa” della società per tutte le bambine e ragazze nate tra il 2008 e il 2016, che andranno a formare le squadre Under 10, Under 12 e Under 15. Martedì 29 e giovedì 31 agosto, dalle 18 alle 20, si terranno gli open day. Il responsabile organizzativo incaricato sarà Paolo Benedetti.

Per la società si tratta di un gradito ritorno: in particolare, tra gli anni ’90 e il 2018, la sezione femminile godette di un periodo di splendore, con un nutrito settore giovanile e una forte prima squadra che arrivò anche a disputare la serie B. Nelle fila del Molassana Boero, allora, militava l’attuale direttrice amministrativa Gaia Michelotti, oggi tra le principali artefici della reintroduzione del “calcio in rosa” all’intero del club.

“Era un progetto che seguivamo da tempo e finalmente, dopo cinque anni di assenza, siamo riusciti a riportare il calcio femminile in Val Bisagno - spiega il presidente Claudio Giansoldati -. Voglio dedicare questo grande traguardo a tutte le persone che in passato hanno promosso il calcio femminile all’interno della società, in particolare Giuliano Michelotti e Nadia Lalla Checcucci, figure capaci e appassionate che in poco tempo riuscirono ad avvicinare decine di bambine e ragazzi a questo sport e a questa meravigliosa realtà”.

“Questo progetto vuole accompagnare bambine e ragazze in un percorso di crescita sportiva, trasmettendo loro la cultura e i valori di questa meravigliosa disciplina - aggiunge il responsabile del settore giovanile e della scuola calcio Oscar Vaccaro -. Troppo spesso, nel calcio, uomini e donne non hanno le stesse possibilità a causa di scetticismi e pregiudizi veramente obsoleti: vogliamo invece che la sezione femminile rappresenti un tassello importante del Molassana Boero, coerentemente con i principi di eguaglianza e rispetto che animano la nostra società da più di cento anni”.

Per info: 393 9118819 (segreteria Molassana Boero); 366 6612018 (Oscar Vaccaro - responsabile settore giovanile e scuola calcio); 348 139 0956 (Paolo Benedetti - responsabile organizzativo settore giovanile femminile)