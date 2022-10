Calcio femminile, la genovese Cafferata convocata in Nazionale

Il Ferraris è pronto ad aprire le sue porte alla Nazionale femminile di calcio. E a fare gli onori di casa sarà proprio una calciatrice genovese: Federica Cafferata è stata convocata tra le azzurre per l'amichevole Italia-Brasile in programma lunedì 10 ottobre a Genova.

Cafferata, 22 anni, milita nella Acf Fiorentina ma è cresciuta nel Scd Ligorna 1922. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Usd Lavagnese e del Genoa Women in Serie B, Napoli Femminile e Fiorentina in Serie A. La difensora è stata chiamata insieme alle colleghe Bellucci e Baldi in sostituzione di Bartoli, Girelli, Giugliano e Schroffenegger, che non hanno potuto rispondere alla convocazione in quanto indisponibili. Per Federica Cafferata si tratta di un'occasione per mettersi alla prova.

La Nazionale di Milena Bertolini da Genova si prepara per Mondiale: "La nostra idea, a partire dal match del Ferraris, è di organizzare diversi test contro avversarie di prima fascia perché così facendo avremo modo di abituarci al livello che troveremo in Australia e Nuova Zelanda", ha spiegato l'allenatrice in conferenza stampa. "Nei prossimi mesi sarà fondamentale ragionare sia in termini di Nazionale maggiore che di Nazionale Under 23, l’obiettivo è infatti quello di lavorare con le più giovani dando loro la possibilità di fare esperienza internazionale”.

Da qualunque prospettiva la si guardi, Italia-Brasile non è e non sarà mai una partita come le altre. Ne è consapevole Bertolini, che lunedì prossimo spera di poter contare anche sulla spinta del pubblico (biglietti in vendita da giovedì 6 ottobre): “Sono certa che la città risponderà alla grande - ha concluso la Ct - conquistando il pass per la seconda edizione consecutiva della Coppa del Mondo le ragazze hanno fatto qualcosa di speciale ed è giusto che questo merito gli venga riconosciuto. Affronteremo una squadra che ha tecnica, talento e che è guidata da un’allenatrice, la svedese Pia Sundhage, che porterà ordine e competenze a livello tattico”.