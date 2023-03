Il caffè "Storico" di De Ferrari diventa una focacceria: "Ripartiamo dalla tradizione"

"Lo Storico rifà il maquillage": così si legge sul cartello fuori dall'iconico caffè di piazza De Ferrari, luogo della movida e degli apericena di tanti genovesi in pieno centro, attualmente chiuso. Ed è più di un semplice maquillage, perché diventerà una focacceria sotto il marchio "Foocaccia food & drink", come il locale già aperto al Porto Antico, al Matitone e nel centro commerciale Il Mirto, che vede Maximiliano Arsì fondatore e Ceo.

Cambiano dunque il nome e la vocazione dello "storico" (il gioco di parole pare d'obbligo) caffè in pieno centro: non più un lounge famoso per gli apericena, ma un bistrot che punta sulla tradizione genovese: "Sforneremo noi la focaccia - conferma il responsabile del locale Roberto Piu -. La mattina saremo una focacceria a tutti gli effetti, con una cucina tipica ligure, mentre la sera prepareremo aperitivi basati sempre su questo tipico prodotto genovese, accostati anche ad altri piatti".

Un cambio di passo importante dopo tanti anni in cui lo "Storico" si è affermato come uno dei bar più conosciuti per gli apericena dei genovesi: "Si punta sulla trasformazione, ripartendo dalla tradizione, perché la formula del buffet è stata superata. Rinnovarsi è importante in tutte le attività di ristorazione per stare al passo con i tempi e visto che i punti di 'Foocaccia' stanno avendo successo, il gruppo ha pensato di coinvolgere anche lo Storico" conclude Piu. Il nuovo locale stando alle ultime novità dovrebbe riaprire tra una settimana circa.

Il gruppo di "Foocaccia" non limiterà la sua espansione a piazza De Ferrari: prevista, sempre a Genova, anche un'apertura in piazza della Vittoria.