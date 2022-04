L'infiorata non regge, volano petali di plastica in via Roma

Vento birichino gioca a "m'ama o non m'ama" con i fiori appena appesi in via Roma e per fortuna i petali di plastica non colpiscono nessuno.

Come già accaduto con gli ombrellini, anche le margherite fatte installare dal civ Carlo Felice in occasione di Euroflora hanno dovuto fare i conti con le raffiche di scirocco genovesi e nella mattina di venerdì 4 aprile alcuni fiori sono caduti, altri si sono rotti seminando i petali a terra.

Sul posto, in via Roma, è intervenuta la polizia locale e poco dopo è arrivata la ditta Guagliata per rimettere in sicurezza l'infiorata.