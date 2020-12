Caccia consentita anche fuori dal Comune di residenza: la Regione firma l’ordinanza ad hoc

Caccia consentita anche durante le giornate arancioni e anche fuori dal Comune di residenza: lo hanno annunciato il vice capogruppo Sandro Garibaldi e il consigliere regionale Alessio Piana, entrambi leghisti.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha formato mercoledì un’ordinanza che consente ai cacciatori di “esercitare tutte le forme di attività venatoria in tutto l’ambito territoriale o comprensorio alpino di iscrizione durante le giornate inserite dall’ultimo Dpcm in area di criticità arancione, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione”.

L’ordinanza regionale è entrata in vigore la Vigilia e ha efficacia fino alle ore 24 del 15 gennaio 2021. Ai cacciatori liguri sono quindi consentiti gli spostamenti al di fuori dei Comuni di residenza, domicilio o abitazione, per l’esercizio dell’attività venatoria e per tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come ad esempio l’addestramento e allenamento dei cani.

«L’attività venatoria e di controllo della fauna selvatica sono limitate ai soli residenti o domiciliati o dimoranti in Liguria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali - spiegano ancora Piana e Garibaldi - In tal senso, l’esistenza di domicilio o dimora in Liguria dovranno essere comprovati mediante autocertificazione. Gli spostamenti e l’esercizio dell’attività venatoria e di controllo dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale».

La richiesta era stata avanzata già a novembre, con il vicepresidente Piana che aveva interpellato la prefetta Carmen Perrotta per chiedere maggiore mobilità per i cacciatori e con conseguenti proteste da parte delle associazioni ambientaliste.