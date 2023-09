Nuovo Burger King in città, fissata l'inaugurazione

Come anticipato nei giorni scorsi da Genova Today è arrivato un nuovo Burger King a Genova, nel quartiere di Cornigliano. Ora è stata ufficialmente comunicata l'apertura dell'81esimo punto vendita di proprietà diretta dell'azienda, fissata per giovedì 7 settembre 2023.

Il nuovo Burger King di via Cornigliano 189 si trova nel tratto finale di via Cornigliano, poco prima della stazione ferroviaria ma sul lato opposto, al fianco del benzinaio, dove prima c'era un negozio di dolciumi. Impiega 24 dipendenti e si sviluppa su una superficie di 210mq, con 46 posti a sedere interni e 20 esterni. Oltre al parcheggio dedicato ai clienti, sarà possibile ordinare i prodotti dell’offerta Burger King e ritirarli comodamente dalla propria auto attraverso la corsia dedicata al Drive Thru, oppure riceverli a casa grazie al servizio di Home Delivery.

"L’apertura nella città ligure - si legge in una nota - segna un nuovo importante traguardo per l’azienda riconosciuta in tutto il mondo per il gusto inconfondibile della carne grigliata sul fuoco, che oggi arriva a contare 253 ristoranti sul territorio italiano, di cui 4 in Liguria".