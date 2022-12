Il miglior ristorante a domicilio d'Italia arriva a Sestri

Quello che, secondo Just Eat, è il miglior ristorante a domicilio d'Italia sta per aprire un nuovo punto vendita nel cuore di Sestri Ponente. Si tratta di Bowl, locale specializzato in poke con due punti vendita a Genova, in via Cesarea e in via Caprera.

"Per tutti i nostri Bowllowers del ponente che ci hanno pazientemente aspettato... Finalmente stiamo arrivando! Da lunedì 12 dicembre vi aspettiamo nel nostro nuovo locale in via Sestri 82 rosso", annunciano dal ristorante sui social.

Le prime soddisfazioni per i titolari della catena era arrivate già nel 2020 quando il locale era stato inserito nella 'Guida dei migliori 50 ristoranti a domicilio in Italia' pubblicata da Just Eat. Quest'anno 'Bowl' è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, guadagnandosi il titolo di 'miglior ristorante d'Italia'.