"Il bosco sul porto": così 10 scenari trasformano la biblioteca De Amicis in una foresta da fiaba

Apre venerdì 26 maggio alla biblioteca De Amicis "Il bosco sul porto", dieci grandi scenari che trasformeranno gli spazi della biblioteca dedicati ai più piccoli in un percorso tra alberi e immaginario fiabesco, ideale per immergersi nella lettura.

Il bosco sul porto, che rientra nelle iniziative speciali della 42esima edizione del Premio Andersen, sarà visitabile fino alla fine di ottobre. Uno dei suoi scopi è rendere omaggio ad Attilio Cassinelli, in arte Attilio, pittore e illustratore genovese e premio speciale della giuria al Premio Andersen 2017, in occasione del suo centesimo compleanno il prossimo 18 giugno.

In autunno saranno programmati incontri per insegnanti e operatori, dedicati ad Attilio e alla sua opera per l’infanzia, realizzati con la collaborazione di Lapis Edizioni, rivista Andersen, Biblioteca De Amicis e Centro Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana.

L’allestimento si inserisce nelle iniziative “Attilio 100” ed è stato concepito da Lapis edizioni e dalla rivista Andersen. A cura di Alessandra Cassinelli e con il patrocinio di Nati per Leggere e Nati per Leggere Liguria.