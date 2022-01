Asilo Arcobaleno, l'assessore Grosso ai genitori di Borzoli: "Non chiude, iscrizioni riaperte"

L'assessore alle politiche dell'Istruzione del Comune di Genova Barbara Grosso ha rassicurato le famiglie di Borzoli preoccupate per la chiusura dell'asilo l'Arcobaleno di via Fratelli di Coronata. I genitori avevano lanciato un grido d'allarme dopo una riunione con la dirigente scolastica che aveva paventato una possibile chiusura.

"Ci tengo a dire a tutti i genitori che l'asilo non chiuderà - spiega l'assessore Grosso a Genova Today - e ho anche già parlato con alcuni di loro per rassicurarli. Le iscrizioni da oggi sono state riaperte anche per il prossimo anno scolastico, come già era stato deciso venerdì scorso".

"La chiusura delle iscrizioni - aggiunge l'assessore Grosso - era legata ad alcuni approfondimenti sulla questione legata ad alcuni interventi relativi all'edificio che dovrebbe essere oggetto di riqualificazione, messa in sicurezza e verifica sismica. Interventi legati ai fondi del Pnrr, che trasformerebbero la scuola in un gioiello. Ci tengo comunque a ribadire che l'asilo non chiuderà e non abbiamo mai pensato a questa soluzione, probabilmente c'è stata un'incomprensione, ci adatteremo per trovare la soluzione migliore nel momento in cui dovessero partire i lavori".

Il tema, comunque, potrebbe essere trattato anche in consiglio comunale nella prossima seduta, i consiglieri Maurizio Amorfini della Lega e Cristina Lodi del Partito Democratico hanno annunciato alcune interrogazioni alla giunta, anche il Movimento 5 Stelle ha presentato un documento per quello che riguarda il consiglio municipale della Valpolcevera, attraverso le consigliere Anna Giordano ed Elisa Lanari e firmato anche da Mirko Carissimo, Marco Briganti e Giorgio Bottaro.