Consegnate a Rapallo borse di studio in ricordo dell'antifascista Ottavio Ferraretto

Consegnate nella scuola di Rapallo le borse di studio in ricordo di Ottavio Ferraretto, antifascista rapallese Nella sede dell’Istituto Comprensivo di Rapallo, sono state consegnate le borse di studio in ricordo dell’antifascista Ottavio Ferraretto, agli alunni che hanno realizzato nel corso della settimana della memoria i lavori artistici o letterari giudicati migliori.

Quest’anno sono stati premiati con una menzione d’onore anche alcuni alunni che si sono distinti per senso di solidarietà e empatia nell’accoglienza dei nuovi compagni provenienti dall’Ucraina. Le borse di studio sono finanziate dai familiari di Ferraretto. Erano presenti i nipoti Sara e Paolo Alessandria, il dirigente scolastico, Prof. Giacomo Daneri, la collaboratrice vicaria, Prof.ssa Francesca Laganà, docenti e naturalmente i premiati.

Dopo il ricordo della figura di Ferraretto, gli alunni sono intervenuti esprimendo le proprie idee sugli ideali della libertà della pace. “Siamo contenti che nostro nonno continui ad essere ricordato e ringraziamo sia gli alunni sia i docenti per la loro sensibilità agli ideali della pace e della libertà”, dichiarano Sara e Paolo Alessandria.

Ottavio Ferraretto nacque il 6 ottobre 1906 a Genova, ma la famiglia si trasferì quando era ancora un bambino a Rapallo. Nel 1931 si sposò con Flora Alessandri e dal matrimonio nacquero due figli: Augusto e Marisa. Fu un attivo antifascista e il 26 luglio 1943 a Rapallo guidò per le strade della cittadina un corteo per festeggiare la caduta di Mussolini. Dopo l’8 settembre, ricercato dai fascisti, si rifugiò a Cherasco. Catturato insieme ad altri ostaggi nella notte tra il 3 e 4 ottobre 1944, fu fucilato per rappresaglia da un plotone di soldati nazisti il 21 ottobre 1944.