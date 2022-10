Al via la borsa di studio per diventare Guida ambientale ed escursionistica nel Tigullio

C’e? tempo fino al 12 ottobre 2022 per iscriversi al corso riconosciuto dall‘agenzia regionale Alfa per diventare guida ambientale ed escursionistica (Gae). Il corso e? organizzato dall’Accademia del Turismo di Lavagna con il patrocinio di Aigae (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche) che associa circa 3500 guide in tutta Italia: "Un corso di qualifica per esercitare l’attivita? di guida ambientale ed escursionistica che era atteso da molti anni in Regione Liguria" come sottolinea l'Accademia del Turismo.

La novita? e? che il consorzio ospitalita? diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco” mette a disposizione 500 euro per supportare la partecipazione di una persona del territorio.

La borsa di studio sara? assegnata a un partecipante secondo i seguenti requisiti:

I requisiti per la borsa di studio

La borsa di studio sarà aperta a una persona che dovrà:

essere residente nel Tigullio, con priorita? per i residenti nei comuni delle valli del Parco dell’Aveto, ovvero: Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, S. Stefano d’Aveto

essere disoccupato

a parita? di requisiti la borsa verra? assegnata al candidato piu? giovane

Insieme alla borsa di studio verra? anche offerta la possibilita? di un affiancamento da parte di una guida esperta del Consorzio.

Cos'è la Guida ambientale ed escursionistica e cosa prevede il corso

La Guida ambientale ed escursionistica e? una guida specializzata che accompagna persone singole o gruppi di persone a visitare ambienti naturali, musei collegati, anche per illustrare le caratteristiche e l'evoluzione degli ecosistemi della Liguria e in particolare delle aree protette regionali, ferme restando le competenze delle guide turistiche in materia di paesaggio e bellezze naturali e quelle delle guide alpine (legge 2 gennaio 1989 n. 6 ordinamento della professione di guida alpina). L’attivita? e? disciplinata dalla L.44/99 “Norme per l’esercizio delle professioni turistiche e ss.mm.ii

Il corso avra? durata di 300 ore di cui 50 di escursioni sul territorio ligure.

Le attivita? corsuali prevedono un impegno settimanale dalle 18 alle 24 ore nelle giornate di giovedi?, venerdi? e sabato a partire da meta? ottobre 2022.

E? attiva una convenzione con il Villaggio del Ragazzo_Struttura Ospitale per chi ha necessita? di residenzialita? vicino alla sede di Accademia del Turismo.

Il costo del corso e? di 2.000,00 € omnicomprensivi con una riduzione per chi dovra? frequentare solo 250 ore come previsto dalla normativa regionale.

Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dai siti: www.accademiadelturismo.eu e www.aigae.org

Il presidente del Consorzio Gianluigi Puie? spiega: "Investire in maniera concreta sul territorio, coltivando relazioni e partnership con gli altri stakeholder, e? uno dei principi che da sempre anima la nostra azione. Per questo motivo siamo davvero lieti di aver aderito a questo progetto, mettendo a disposizione dell’Accademia del Turismo una borsa di studio del valore di 500 euro, unitamente ad un periodo di affiancamento con una delle nostre guide. Soprattutto in un momento in cui, insieme ai soci, ai Comuni, al Parco e alla Regione, stiamo puntando forte sul turismo esperienziale, anche attraverso la creazione di nuove sinergie con i tour operator italiani ed esteri. Stiamo lavorando su tanti progetti di medio-lungo periodo e siamo certi che in futuro non potremo prescindere dalla presenza sul territorio di figure professionali specializzate come le Guide Ambientali".

"Riteniamo - dice la direttrice di Accademia del Turismo Chiara Rosatelli - di aver costruito, anche con il supporto di Aigae, un percorso formativo veramente interessante e professionalizzante avvalendoci per le docenze di guide abilitate con esperienza pluriennale e da professionisti nelle aree di competenza. La programmazione didattica e? stata condivisa ed approvata da Aigae per garantire una formazione esaustiva, riconoscendo l’attestato di formazione rilasciato al termine del corso quale titolo idoneo per l’iscrizione al Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche nonche? all’iscrizione ad Aigae".