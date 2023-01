Bookcrossing mania: dopo Voltri e Sestri, spazi per i libri anche a Pegli e in Val Varenna

L'idea di uno spazio in cui poter lasciare libri e prenderne di nuovi piace ai cittadini del ponente genovese che si organizzano per creare nuove aree dedicate al bookcrossing.

Dopo i casi - pur diversi tra loro - di Voltri, con la recente postazione di bookcrossing sul mare voluta da Agorà Coop e Arciragazzi Prometeo, e di Sestri Ponente, dove un'insegnante ha creato uno spazio per lo scambio libri nell'androne del suo palazzo, le iniziative nel ponente cittadino si moltiplicano.

Tra quelle da segnalare, la prossima creazione di un angolo dedicato a questa pratica gratuita a Pegli, quartiere che risente della mancanza di una biblioteca, ad opera del Comitato Pegli Bene Comune: presto, in collaborazione con il Municipio Ponente, anche in piazza Bonavino arriverà una casetta con la collaborazione di Agorà, cooperativa Omnibus e associazione culturale Donne Insieme. L'idea di Pegli Bene Comune è poter creare, in futuro, una rete di bookcrossing sparsi in tutta la delegazione, magari con il supporto di attività commerciali come bar e gelaterie che possano mettere libri a disposizione dei clienti, per arricchire le loro pause.

E poi, non lontano, c'è la Val Varenna: qui l'omonimo comitato ha proposto un progetto simile, una postazione per lo scambio libri da posizionare all'interno dei giardini Luciana Canepa, punto di ritrovo dei bimbi della scuola Le Pratoline e non solo. "In seguito all'interesse mostrato da alcune persone che ci hanno contattato sulla scia dell'iniziativa di Voltri - spiegano dal comitato Val Varenna - abbiamo chiesto la possibilità al Municipio Ponente di posizionare una postazione anche qui, speriamo che la nostra proposta possa essere accolta".

Non solo Genova: le iniziative di questo tipo stanno fiorendo anche in provincia come a Camogli, dove di recente è stata inaugurata una postazione di scambio libri ricavata in una vecchia cabina telefonica.

L'obiettivo primario è l'avvicinamento della popolazione alla lettura con luoghi di scambio gratuito e, tra le altre cose, accessibili giorno e notte. Una filosofia, quella di essere sempre aperti, simile a quella che ha portato, in centro città, all'inaugurazione del primo distributore di libri h24.