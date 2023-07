Il bookcrossing nato con oggetti di recupero: libri nei vecchi frigoriferi e sulle bici usate

Ci sono una bicicletta usata con cestino e portapacchi, cassette di legno, persino un vecchio frigorifero: tutti oggetti non più utilizzati che, anziché essere gettati via, hanno trovato una nuova vita diventando originali "scaffali" per ospitare libri.

Il nuovo punto bookcrossing dei giardini Erbavoglio 2 di Sampierdarena, inaugurato pochi giorni fa, nasce per promuovere la cultura del riuso con quella letteraria, insegnando a grandi e piccini che è possibile utilizzare oggetti di recupero per abbellire un quartiere.

I giardini, in via San Bartolomeo del Fossato, nascono da un'intuizione del loro attuale presidente Nicola Loi e sono curati da volontari, tra cui famiglie e padroni di cani del territorio che si prendono cura della zona tenendo pulito. Un piccolo spazio protetto in cui hanno trovato posto adesso anche diversi libri a disposizione gratuitamente, posati su "mobili" fabbricati con oggetti che nessuno voleva più tenere. L'area - che di fatto è la continuazione dei giardini Carlone, costruiti intorno agli anni '60 - è stata chiamata Erbavoglio 2 vista l'esistenza di un altro punto con lo stesso nome, in via Ferrara, nata durante il mandato di Franco Marenco in Municipio.

"La zona adesso è gestita da mamme e papà del quartiere - racconta a GenovaToday Marta Pastanella, assessora alla Cultura del Municipio Centro Ovest - che nei giorni scorsi hanno inaugurato insieme a me il bookcrossing, una libreria di scambio libri con oggetti di recupero, tra cui un frigorifero non più funzionante. Come assessore alla Cultura, sostengo queste iniziative poiché ritengo che la cultura sia anche questi piccoli gesti, fatti da cittadini volontari, grazie ai quali chiunque può vivere uno spazio pulito e curato leggendosi un libro, tutto in modo gratuito".