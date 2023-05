Un punto bookcrossing in pieno centro a cura di Emergency

Si amplia la rete dei bookcrossing sul territorio di Genova: da qualche settimana è partito un nuovo punto per lo scambio dei libri, all'interno dell'infopoint Emergency Genova, in salita Santa Caterina.

Chi passerà davanti alle vetrine del locale può scegliere un libro gratuitamente, leggerlo, conservarlo o metterlo in circolazione riportandolo al punto informazioni dell'associazione di Gino Strada, o in uno degli altri bookcrossing in città.

"Siete voi a dare vita a questa iniziativa - commentano gli organizzatori di Emergency sui social, rivolgendosi ai lettori - noi volontari siamo pronti ad accogliervi per parlare di libri e per farvi conoscere meglio le attività e i progetti di Emergency in Italia e nel mondo".

Il bookcrossing è attivo negli orari di apertura dell'infopoint, da martedì a sabato dalle 15 alle 19 in salita Santa Caterina 21.