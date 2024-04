Bookcrossing, l'appello a Pegli: "Servono libri per bambini, chi può li doni alla nostra comunità"

Aaa cercasi libri per bambini per riempire gli scaffali del bookcrossing di Pegli.

A chiedere aiuto ai cittadini è il comitato Pegli Bene Comune che gestisce il servizio di scambio libero e gratuito attraverso la casetta di piazza Bonavino.

Purtroppo però non tutti, quando prendono un libro, si ricordano di lasciarne un altro: per questo soprattutto le letture di narrativa per bambini da 6 a 14 anni stanno terminando, e si cercano generosi donatori che possano aiutare i volontari a riempire nuovamente gli scaffali.

"Siccome non tutti prendono e lasciano libri, ma tendono a prendere e basta come se i libri piovessero magicamente dal cielo o crescessero sugli alberi, abbiamo quasi terminato i volumi per i più piccoli" è il commento dei volontari.

I libri possono essere consegnati alla volontaria Enza Barbera contattando il comitato via posta privata su Facebook (Messenger) o via mail a peglibenecomune@gmail.com