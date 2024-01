Bookcrossing, l'allarme dei volontari: "C'è chi prende i libri per rivenderli"

Anche se il bookcrossing è una pratica di bene comune portata avanti da lettori e volontari che credono nello scambio dei libri, non manca chi se ne approfitta e addirittura prende i libri per rivenderli.

Succede a Pegli dove a febbraio la casetta di piazza Bonavino compirà un anno: sono tante le persone che hanno utilizzato questo punto correttamente, non manca chi invece nel corso dei mesi lo ha vandalizzato e chi lo ha scambiato per una sorta di "take away", tenendosi i libri senza mai portare nulla indietro e di fatto spopolando la casetta, o addirittura prendendoli per rivenderli ai mercatini dell'usato.

E il comitato Pegli Bene Comune che gestisce la casetta in questi giorni è dovuto correre ai ripari: "Molti dei libri inseriti nel circuito non sono mai stati riportati indietro a causa di qualche furbetto di troppo che ha voluto tenerseli - spiegano i volontari - o addirittura rivenderli nei mercatini dell'usato".

Da qui la decisione, sofferta e non priva di costi, di ricorrere a un doppio stratagemma per scoraggiare la rivendita dei volumi più recenti (e più appetibili dal punto di vista economico): da un lato è stata posta un'etichetta personalizzata con la scritta "Bookcrossing Pegli Bene Comune", dall'altro si è provveduto al taglio di un triangolino della copertina.

"Una tecnica quest'ultima certamente poco ortodossa ma utile a fermare chi approfitta della generosità di altre persone per ricavare un misero profitto personale".

In ogni caso per fortuna sono tantissime le persone che utilizzano il bookcrossing correttamente: "Il nostro invito alla cittadinanza, soprattutto alle famiglie e ai più piccoli, è di continuare a usare questo servizio che crediamo essere molto importante per costruire cittadini più maturi e, quindi, una comunità virtuosa. I vostri libri, collocati nella postazione, saranno presi dai nostri volontari e immessi in rete attraverso i due sistemi prima citati, con la speranza che questi volumi passino di mano in mano senza finire la loro vita su qualche scaffale polveroso".