Libri con dedica su panchine e muretti: è il bookcrossing di "Libri in giro"

Non meravigliatevi se, camminando in città, vi capiterà di trovare un libro appoggiato su una panchina o su un muretto: sta aspettando nuovi lettori. Questo, in sintesi, è lo scopo di "Libri in giro", gruppo Facebook genovese che propone il bookcrossing "puro", vale a dire senza casette o contenitori, ma liberando i libri nell'ambiente.

L'idea prende spunto dalla filosofia iniziale del bookcrossing, diffusa dall'omonimo club di libri nato online nel 2001 che aveva come scopo "rendere il mondo intero una biblioteca". Diciotto anni dopo, nel 2019, la genovese Ilaria Stoppielli ha deciso di aprire il gruppo Facebook "Libri in giro" principalmente per incentivare il riuso ed evitare il macero: "Spesso vedo libri gettati nella spazzatura ed è molto triste - spiega - dunque ho pensato a un'idea semplice e veloce per regalare nuova vita ai titoli che non leggiamo più. Una cosa utile ma allo stesso tempo anche divertente, un gioco. Mi sono informata sul sito di bookcrossing.com ma la procedura per partecipare ufficialmente era complessa e ho pensato che sarebbe stato difficile incentivare le persone che non hanno molta dimestichezza con la tecnologia. Prendendo spunto dalle regole fornite, allora, ho deciso di creare un gruppo Facebook, forse più semplice da utilizzare. Conosco le casette del bookcrossing sul territorio, ma la mia idea era quella legata alla pratica originale di 'liberare' i libri nell'ambiente".

Il gioco consiste in pochi passaggi: si prende un libro, si scrive una dedica sulle prime pagine rimandando al gruppo "Libri in giro" specificando che il volume può essere preso liberamente, e si lascia in un luogo pubblico. Dopodiché, si annuncia sul gruppo che il libro è stato rilasciato, e si indica la posizione. Chi lo ritrova, dovrà specificarlo nuovamente su Facebook, leggerlo, e rimetterlo in circolazione, sempre avvisando sui social. Il meccanismo in parte è lo stesso di un'altra pratica di cui si era parlato tempo fa a Genova, "Un sasso per un sorriso", con pietre dipinte rilasciate in città e l'obiettivo di portare attimi di felicità.

"È un gioco stimolante - continua Ilaria - ma è anche bello, tramite il gruppo, riuscire a tracciare i libri e a vedere fin dove possono arrivare. È anche molto emozionante, quando se ne trova qualcuno, leggere la dedica. C'è chi si limita a spiegare le regole, chi invece augura che il libro possa divertire, o finire in mano a qualche bambino, è un modo per affidare le proprie emozioni ad altri lettori che, nel momento in cui lasciamo il libro, non conosciamo".

I membri del gruppo si chiamano "avventurieri": "Perché d'altronde - conclude Ilaria - siamo persone che intraprendono un'avventura, è come una caccia al tesoro che però aiuta anche a diffondere la cultura".