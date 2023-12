Il bookcrossing di condominio: "Lo scambio di libri funziona e diventa occasione di incontro"

Il bookcrossing come occasione per scambiare libri e consigli di lettura, ma non solo: perché in questo caso è anche un pretesto per incontrarsi e organizzare piccole iniziative insieme, far socializzare i propri bambini e anche semplicemente per stare un po' in compagnia uscendo dalla solitudine.

Questo particolare "club del libro" nasce lo scorso settembre in un condominio di via D'Albertis a San Fruttuoso, per iniziativa di alcuni residenti che sono anche membri del comitato di quartiere: nell'atrio, accanto alle scale, due scatole decorate con carta colorata e fiori indicano lo spazio per prendere i libri e quello per lasciare i propri, e poi via allo scambio. Presenti nel piccolo catalogo, autori per grandi e piccini, si va da Carlo Fruttero a Sophie Kinsella, dal premio Nobel Annie Ernaux a Carlos Ruiz Zafon, passando per "Diario di una schiappa" e così via, fino agli ultimi numeri di "Internazionale".

Letture eterogenee che i condomini hanno apprezzato nelle loro case e che, dopo averli letti, decidono di mettere in circolo per diffondere il piacere della lettura: "Certo, all'inizio temevamo che qualcuno lo considerasse semplicemente uno spazio in cui svuotarsi la cantina - spiega a GenovaToday Daniele Gatti, tra gli ideatori del progetto nonché tra i portavoce del Comitato San Fruttuoso - invece il progetto è piaciuto molto e c'è il piacere di scambiarsi libri di grande qualità, spesso quasi nuovi. Penso che ci sia bisogno di bellezza e gesti gentili, e più uno spazio è curato, più viene voglia di prendersene cura".

E così lo spazio dedicato al booksharing è diventato qualcosa di più: un'occasione di incontro per ritrovarsi, parlarsi e organizzare anche piccole iniziative come lo scambio di auguri di Natale tra residenti. "Queste sono solo alcune delle piccole buone pratiche che cerchiamo di portare avanti - dice Gatti, parlando dell'azione del comitato - per condividere bellezza sul territorio. San Fruttuoso è un quartiere molto ricco e vivace, l'obiettivo è valorizzarlo confrontandoci anche con l'amministrazione e facendo rete con le realtà locali".

Non è il primo caso di bookcrossing condominiale: a Sestri Ponente c'è una piccola biblioteca gratuita nell'androne di un palazzo in traversa alla Costa, allestita dall'insegnante Daniela Domenici che ha pensato così di trasmettere in questo modo la sua passione per i libri.