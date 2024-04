Arriva il bookcrossing nell'ambulatorio del pediatra per i piccoli pazienti

Un servizio di scambio libri nell'ambulatorio del pediatra per permettere ai piccoli pazienti di leggere e divertirsi ingannando l'attesa.

Succede a Rossiglione, dove da circa un mese è sorto un nuovo punto di bookcrossing in ambulatorio: un progetto che nasce dalla collaborazione tra la biblioteca comunale e il pediatra della valle, Andrea Boscarini, che aderisce al programma nazionale "Nati per leggere".

È nato così un piccolo spazio dedicato ai libri per bambini che potranno essere sfogliati in attesa delle visite o portati liberamente a casa. Un nuovo punto scambio dopo la prima casetta di bookcrossing inaugurata l'anno scorso e realizzata dal consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

A occuparsi di aggiornare i libri per non far trovare mai gli scaffali vuoti, un gruppo di volontari che condivide con il pediatra tutte le proposte di lettura specifiche per le diverse età.