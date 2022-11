Bolzaneto, servizi demografici in arrivo entro marzo 2023

Entro il mese di aprile del 2023 arriveranno a Bolzaneto i servizi demografici: i lavori - al centro anche di un incontro pubblico che si terrà domani al teatro Govi - partiranno dopo anni di richieste e una raccolta firme della cittadinanza, negli spazi al piano terra dell'edificio in via Pastorino 8.

Sulla questione è stata presentata martedì una mozione da parte dei consiglieri Cristina Lodi (Pd) e Filippo Bruzzone (lista Rossoverde), a cui si sono aggiunti due ordini del giorno e due emendamenti dal gruppo della Lega (di cui uno è stato ritirato): la giunta si è espressa in maniera favorevole sia sull'ordine del giorno sia sulla mozione, ed entrambi gli atti sono stati approvati all'unanimità.

Cristina Lodi ripercorre un po' di storia: "Già nella seduta del consiglio municipale del 19 febbraio 2018 era stata votata all’unanimità una mozione per la riapertura dei servizi demografici di Bolzaneto, richiesta condivisa anche dall'allora vicesindaco Massimo Nicoló e sostenuta da una grande raccolta firme da parte della cittadinanza. La proposta era stata avanzata anche in Consiglio comunale nel precedente ciclo amministrativo da me e dal consigliere Giovanni Crivello. Nel corso di tutto questo tempo il presidente del Municipio si è attivato con la Direzione Generale del Comune di Genova, di concerto con le Direzioni Personale e Decentramento Municipale, per garantire la presenza di nuovo personale a favore dei siti di Pontedecimo, Rivarolo e della riapertura di Bolzaneto, e che il Municipio ha provveduto a liberare gli spazi, al piano terra, del Palazzo di via Pastorino 8, per dedicarli a funzione dell’ufficio anagrafe e stato civile, che saranno pronti entro i primi mesi del 2023. I servizi ai cittadini sono fondamentali, soprattutto nel momento in cui risultano raggiungibili, accessibili e decentrati, a misura di comunità. Monitorerò che quanto stabilito oggi in consiglio comunale vada avanti e venga confermato anche dalle amministrazioni locali, ma l’approvazione della mozione va a sigillare ciò che con tanta forza e tenacia i cittadini e il Municipio della Valpolcevera hanno sostenuto e voluto in questi anni".

L'ufficio chiuso nel 2015 a seguito di un furto di carte di identità

È dal 2015 che a Bolzaneto non c’è più l’ufficio anagrafe, chiuso a seguito di un furto di carte di identità. Ma non solo: "Dal 2009 - continua Alessio Bevilacqua, Lega - manca anche la sede della sezione della polizia locale, trasferita all’interno del mercato ortofrutticolo a fare sezione unica assieme a Rivarolo/Certosa, anche se decentrata rispetto al cuore del tessuto urbano delle diverse delegazioni. Da diversi anni inoltre non è più aperta la biblioteca Piersantelli. Con due ordini del giorno approvati oggi all’unanimità dal consiglio comunale ho chiesto che oltre che portare avanti i necessari interventi per riportare all’interno del palazzo comunale di via Pastorino 8 l’ufficio anagrafe, si possa verificare la possibilità di riportare nell’edificio la sezione della polizia locale di Bolzaneto e di avere in tempi rapidi la riapertura della biblioteca Piersantelli. Ho sottolineato inoltre l'iniziativa promossa dai cittadini, tra cui Giuseppe Carbonaro, volontario della Croce Bianca di Bolzaneto che ci ha lasciati purtroppo a marzo e per cui chiesto in sua memoria e per il grande amore che aveva per Bolzaneto, di apporre una targa a suo ricordo nella struttura".

Per quanto riguarda i servizi demografici, i lavori verranno illustrati ai cittadini nell'ambito di un incontro pubblico domani, giovedì 10 novembre, presso il teatro Govi di Bolzaneto a cui parteciperanno il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo e il vicesindaco Pietro Piciocchi.