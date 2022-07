Allerta caldo, nessuna tregua: bollino rosso prolungato

Non molla la presa l'ondata di calore. Il Ministero della Salute ha confermato il 'bollino rosso' per la giornata di venerdì 22 luglio 2022, ma ha emesso il massimo stato di allerta per il caldo anche per sabato 23 luglio, con temperature sempre molto alte. Previsti tra i 26 e i 27 gradi, nelle due giornate, alle 8 del mattino, poi la colonnina di mercurio salirà fino ai 30 gradi alle ore 14 con temperature percepite che arriveranno però ai 35 gradi.

Per quello che riguarda le previsioni meteo di Arpal sono state confermate le due giornate calde, anche se per sabato 23 luglio non sono esclusi possibili rovesci o temporali tra pomeriggio e sera, ma nell'interno, non sulla costa. Occhi puntati nell'entroterra del ponente e anche sulla Valle Stura (a questo link le previsioni complete)

Cosa indica il bollino rosso

È il livello tre, quello massimo di allerta, indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Ondate di calore: i consigli del Ministero della Salute