Sanità, tre ospedali genovesi premiati dalla fondazione Onda

Tre ospedali genovesi sono stati premiati dalla fondazione Onda, in particolare, il Bollino Azzurro, dedicato alla salute dell’uomo, è stato assegnato al Policlinico San Martino e all’ospedale Galliera (assegnato in totale a 94 strutture in tutta Italia) mentre l’ospedale Villa Scassi è risultato tra le 33 strutture insignite di menzione speciale in relazione alla prospettiva di un miglioramento futuro del percorso multidisciplinare nel trattamento del tumore alla prostata.

Tra gli scopi del Bollino Azzurro vi è quello di segnalare le strutture che favoriscono un approccio multidisciplinare nel trattamento di questa malattia, il tumore alla prostata, attraverso trattamenti personalizzati e innovativi e tramite la collaborazione tra diversi specialisti, quali urologo, radioterapista, oncologo medico, patologo, radiologo, medico nucleare, psicologo. Gli obiettivi: migliorare l’accessibilità ai servizi erogati dai centri, potenziare il livello di offerta terapeutica e diagnostica, migliorare la qualità della vita delle persone con tumore alla prostata e promuovere un’informazione consapevole tra la popolazione maschile sui centri in grado di garantire una migliore presa in carico del paziente.

La valutazione delle 155 strutture ospedaliere candidate e la conseguente assegnazione del Bollino Azzurro a 94 di esse si sono basate sulla compilazione di un questionario di mappatura articolato su 10 domande, volte a misurare la qualità e la multidisciplinarità dei servizi. Tra queste, 5 fanno riferimento a requisiti definiti essenziali dalla commissione, ovvero: il numero medio di nuovi casi di tumore alla prostata trattati dalla struttura, che deve essere superiore a 100, l’offerta di un approccio multidisciplinare per la gestione della malattia, il core team composto da urologo, oncologo medico e oncologo radioterapista, a cui devono aggiungersi anatomo patologo e specialista in diagnostica per immagini. Infine, risulta fondamentale la partecipazione a sessioni e programmi di aggiornamento in tema di tumore alla prostata.

Il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti commenta: "Siamo orgogliosi che ben tre ospedali genovesi siano stati premiati con i prestigiosi riconoscimenti in relazione all’approccio multidisciplinare e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici garantito ai pazienti con tumore alla prostata. È l’ennesima conferma dell’eccellenza dei professionisti che, nonostante l’impegno incessante in prima linea contro il covid, hanno compiuto uno straordinario sforzo per assicurare il più possibile anche la continuità di altre prestazioni, soprattutto in ambito oncologico".

"Ritengo che l’attribuzione di questi prestigiosi riconoscimenti, tra cui anche i Bollini Rosa assegnati sempre dalla fondazione Onda quest’anno a ben sette ospedali liguri tra cui anche il Policlinico, il Galliera e il Villa Scassi in relazione all’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili - aggiunge Toti - sia molto utile anche far conoscere ai cittadini l’altissima qualità delle prestazioni erogate nei nostri ospedali grazie alla presenza di questi centri multidisciplinari che garantiscono una presa in carico integrata dei pazienti migliorando la loro qualità di vita".