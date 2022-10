Bogliasco: a 100 anni dalla marcia su Roma una targa per Montaldo, sindaco della Liberazione

In occasione del centenario della marcia su Roma il Comune di Bogliasco ricorda la Resistenza. Sabato 29 ottobre 2022 verrà svelata una targa dedicata a Federico Montaldo, primo cittadino della Liberazione dal nazifascismo. Appuntamento alle ore 17 in piazza XXVI Aprile, alla presenza del nipote omonimo Federico Montaldo che svelerà la targa apposta al muro della biblioteca civica, sul lato che dà sulla stessa piazza. Alla cerimonia parteciperanno anche il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino e il professor Silvio Ferrari.

Federico Montaldo fu il primo sindaco di Bogliasco dopo la liberazione dal nazi-fascismo. Divenne primo cittadino poiché era presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Bogliasco-Pieve, i due comuni erano all’epoca accorpati e furono nuovamente separati nel 1946. La data scelta per svelare la targa è il 29 ottobre, solo un giorno dopo la ricorrenza del centenario della marcia su Roma del 28 Ottobre 1922.

Federico Montaldo (1900-1986) fu convinto antifascista. Non rivoluzionario né un agitatore, ma ostinatamente, visceralmente avversario dei soprusi, delle militarizzazioni, della retorica imperiale, della dittatura, delle marce, delle divise, degli "Alalà!" dei "Saluto al duce", e di tutta la cornice retorica che Mussolini e i suoi gerarchi, avevano inventato per gli italiani. Avvezzo, anche per la sua professione di avvocato, a cercare di smussare gli angoli, ad esaminare le situazioni con realismo, a trovare la frase, la forma ed il comportamento accettabile, Federico Montaldo nel Comitato di Liberazione Nazionale seppe tenere insieme i diversissimi orientamenti politici presenti, sovente in forte contrasto tra di loro.