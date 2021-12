A Bogliasco arriva la prima panchina del surf

Dopo la panchia gigante, arriva anche quella da surf. La prima è stata inaugurata a Bogliasco dove si pratica lo sport d'acqua nato in California, in una delle insenature del borgo si formano delle onde che sono adatte a cavalcarle con la tavola tanto da far segnalare il borgo in molte guide internazionali che si occupano del surf.

Proprio nella piccola baia è stato girato, nel 2011, il video di Maria Gadú Shimbalaiê e alcuni surfisti di Bogliasco ne sono stati protagonisti. Grazie al Comune ora è arrivata la panchina del surf, realizzata con due tavole originali e posizionata davanti a uno degli scorci più belli del paese.

Ora turisti e appassionati di surf potranno scattarsi un selfie e condividerlo sui social facendo girare l'immagine del borgo sui social.