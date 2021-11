Anche a Bogliasco una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Sabato 27 novembre 2021 si è tenuta l’inaugurazione di una panchina comunale contro la violenza sulle donne, ubicata nei pressi del palazzo municipale in via Giovanni Mazzini. La panchina è verniciata completamente di rosso e corredata da una targa, dello stesso colore, che reca ben visibile il numero telefonico di pronta assistenza 1522.

Il 'Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione', che aveva fatto tale proposta al precedente Sindaco Gianluigi Brisca, ha fatto sapere che è lieto del chiarimento avvenuto in giornata con la giunta comunale e con il sindaco Luca Pastorino.

"Si è trattato, molto probabilmente, di una svista in quanto noi abbiamo chiesto l'allestimento di due panchine contro l’omo-bi-transfobia e, possibilmente, anche una panchina rossa contro la violenza sulle donne, durante il passaggio tra una giunta comunale all’altra - spiega Aleksandra Matikj, presidentessa del comitato - oggi siamo davvero contenti, in primis, che la panchina sia stata realizzata, poi che sulla stessa ci sia un numero da chiamare se si è vittime di violenza e, infine ci fa piacere che, parlando, la questione sia stata chiarita".

"Questo a Bogliasco - conclude il comitato - è un gesto davvero importante che, pur sembrando piccolo, in realtà è molto grande. Perché spesso si ha paura e vergogna di affrontare una situazione difficile, spesso ci si sente da sole e così non deve essere in una società civile. A Bogliasco le donne ora hanno un riferimento in più, sentirsi più protette e al sicuro: e questo è il messaggio che è stato trasmesso nella nostra città. Come sempre, lasciamo anche la nostra mail comitato.no.discriminazione@gmail.com nel caso ci sia bisogno di essere aiutate, uscire dalla violenza si può".