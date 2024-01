Boccadasse sulla copertina di 'The Independent': "Saltate Venezia, visitate Genova"

Genova, con la meravigliosa Boccadasse, in copertina sul prestigioso quotidiano britannico 'The Independent'. La Superba è stata inserita all'interno di un articolo firmato da Helen Coffey tra le destinazioni 'fuori dai sentieri battuti' e da preferire rispetto a quelle inflazionate e sovraffollate perché invase dal turismo di massa. La giornalista (a questo link l'articolo) propone diverse alternative in vari Paesi del mondo e, per quello che riguarda l'Italia, suggerisce di saltare Venezia per visitare appunto Genova.

Critiche per le massicce navi da crociera e per i troppi turisti nella città lagunare, e anche per i 5 euro di tassa di soggiorno per chi entra nel centro storico, parole al miele, invece per la nostra città: "Una soluzione senza orde di turisti - si legge - una bella città portuale spesso trascurata con un fascino discreto, un dedalo di vicoli e splendidi palazzi rinascimentali accanto a edifici più moderni progettati da Renzo Piano". Immancabile anche la citazione per il pesto.

Soddisfazione da parte del sindaco Marco Bucci, che ha commentato: "L'immagine di Boccadasse è in copertina su 'The Independent'. Un nuovo importante attestato che ci riempie di orgoglio, Genova è sempre più conosciuta e apprezzata in tutto il mondo".

All'interno dell'articolo sono tante le alternative proposte: Utrecht al posto di Amsterdam in Olanda, Choquequirao invece che Machu Picchu in Perù, Valencia rispetto a Barcellona in Spagna, Zara per Dubrovnik in Croazia, Beng Mealea per Angkor Var in Cambogi e infine Syros su Santorini in Grecia.