Boccadasse, la Pro Loco lancia la pulizia di borgo e spiaggia: "Guanti e buona volontà"

La Pro Loco Maris di Boccadasse organizza una giornata di pulizia dell'iconico borgo genovese e della sua spiaggia, una delle più amate e fotografata da visitatori e turisti. L'appuntamento è per sabato 10 giugno 2023, a partire dalle ore 9. In caso di pioggia l'evento sarà annullato. "In occasione del nostro patrono Sant'Antonio di Padova - spiegano gli organizzatori - invitiamo socie e soci, residenti, volontarie e volontari a partecipare all'evento e a dare una mano, muniti di guanti e buona volontà. La Pro Loco metterà a disposizione la sede e fornirà i sacchetti per la raccolta". Gli abitanti di Boccadasse da tempo chiedono la definitiva messa in sicurezza del borgo. A fine ottobre 2022 il tema della protezione dalle mareggiate era stato affrontato anche con l'assessore Piciocchi che aveva promesso l'impegno dell'amministrazione comunale. Si attendono notizie.

Il progetto 'Abbraccia Boccadasse'

Nel borgo è stato recentemente lanciato anche il progetto 'Abbraccia Boccadasse', promosso dai Giovani Imprenditori Confcommercio Genova con la donazione di alcune sdraio da parte del Sib Genova (Sindacato italiano balneari) al Civ Boccadasse. Un’iniziativa volta a migliorare la vivibilità del borgo e della sua piccola spiaggia, che fa rima con le buone pratiche legate al riuso: le sdraio sono state infatti rimesse a nuovo recuperando vecchi telai. Le sedute saranno gestite dal Civ Boccadasse, potranno essere utilizzate gratuitamente nel perimetro della spiaggia da chiunque ne faccia richiesta (presentando un documento d’identità) e saranno ritirabili in alcune attività commerciali del borgo tutti i giorni dalle 17 alla mezzanotte (orario limite per la restituzione). Tra le prossime iniziative anche il progetto 'Less Glass' che prevede l’utilizzo di bicchieri di plastica riciclabile e non usa e getta: attraverso la cauzione di 1 euro infatti sarà possibile azzerare di fatto il consumo di bicchieri usa e getta all'interno del Borgo. Uno dei valori dell'iniziativa è la possibilità di restituire il bicchiere in qualsiasi locale aderente al circuito, innestando un circolo virtuoso di raccolta e restituzione dei vuoti, con un vantaggio in termini di vivibilità e decoro, riducendo in maniera significativa il degrado dei bicchieri di plastica abbandonati in strada e azzerando il consumo della plastica stessa.

Pulizia spiaggia e fondale anche a Sori

E a proposito di pulizia di fondali e spiagge, recentemente è andata in scena la 34esima edizione dell'evento organizzato dagli Amici del Mare di Sori. Hanno partecipato tante associazioni: Unione Sportiva Quarto Asd, Circolo Subacqueo Casale Monferrato, GSS Sori, S.P.Sportivi Priaruggia, Gruppo Subacqueo MI GHE SUB, Sorimare A.s.d., Bagni Checco, Bagni La Rotonda, Bagni Savoia, Sori Sori, Cala Dei Montani – Genova, Società Nazionale Salvamento Nervi, ASD Filippo Vignocchi Boccadasse, Paguro Sub. Al termine dei lavori, dopo aver ripulito spiaggia e mare con l'ausilio dei sub, merenda e pranzo in un bellissimo momento di condivisione tra i partecipanti.