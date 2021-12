A Boccadasse arriva il Natale: torna il tradizionale presepe nel gozzo

Gradito ritorno a Boccadasse dove, come da tradizione, è stato allestito il classico presepe all'interno di un gozzo, tipico del borgo marinaro di Genova.

In uno degli angoli più belli della nostra città si comincia quindi a respirare la magica atmosfera del Natale, anche grazie all'ormai nota "barca natalizia" preparata, come tutti gli anni, dalla consigliera della Pro Loco Giovanna Serra, in arte Bianca, insieme alla consigliera Rosalba Carrea e alla socia Vilma. "La consigliera Rosalba Carrea - spiega il presidente della Pro Loco Cesare Pastorino - è anche impegnata per l'illuminazione di via Capo Santa Chiara che parte dalla spiaggia verso Capo Santa Chiara".

Gli abitanti di Boccadasse attendono anche novità da parte del Comune per quello che riguarda la definitiva messa in sicurezza del borgo. A metà novembre il tema della protezione dalle mareggiate era approdato anche in consiglio comunale, l'assessore Piciocchi aveva promesso di poter dare risposte nel giro di due mesi, con l'arrivo del 2022 si attendono novità.