"Pranzo a Bari Vecchia", ma la foto è di Boccadasse: la gaffe è social

'Lunch in Bari Vecchia', ma nella foto si vede l'inconfondibile Boccadasse. Ha fatto il giro del web un post pubblicato da una popolarissima pagina Facebook che mostra agli oltre 757mila follower le bellezze d'Italia, con fotografie che arrivano da ogni angolo della Penisola.

La 'gaffe social' non è passata inosservata perché moltissimi genovesi (e non solo, considerando la popolarità del borgo marinaro) si sono riversati in massa a commentare il post mettendo in chiaro, chi in italiano e chi in inglese, che forse, nella foto, c'è qualcosa che non va. Post che, tra l'altro, è stato condiviso quasi duemila volte e commentato da oltre 1600 persone. Alcuni sottolineano l'errore con ironia tra un 'Ah, non è Cortina' e un 'prossima tappa Roma' con annessa foto del Duomo di Milano, altri tirano in ballo adirittura Cassano che, come noto, è originario proprio di Bari Vecchia, qualcuno infine invita a visitare entrambe le località, distanti circa 900 chilometri, ma sicuramente tra le più belle d'Italia.

Non è la prima volta che succede nella nostra Liguria, un paio di anni fa (a questo link l'articolo) Bogliasco era stata scambiata con una località pugliese da una popolare pagina Facebook dedicata ai viaggi. Nel 2017, invece, un giornale argentino aveva dedicato un servizio alla città di Genova, utilizzando però le foto di Porto Venere.