Boccadasse trasformata in una galleria d'arte in riva al mare

Boccadasse si è trasformata in una meravigliosa galleria d'arte a cielo aperto in riva al mare, coinvolgendo 40 pittori. L'iniziativa si svolge nell'iconico borgo genovese in occasione dell'arrivo della regata Internazionale 'The Ocean Race' (a questo link tutti gli eventi in programma), sabato 24 e domenica 25 Giugno dalle ore 10 alle 19.

A promuovere l'evento collaterale 'Pittori a Boccadasse-Il mare e la città' sono la Proloco Maris Boccadasse Aps, insieme alla società sportiva Filippo Vignocchi e all'associazione 'Il sipario aperto'.

Pittori al lavoro e opere esposte sulla banchina fronte mare, dal ristorante Patanegra fino alla sede della Proloco Maris di Via Aurora 8 Rosso. Contestualmente l'associazione 'Wall of Dolls' ha programmato, all'interno della sede, la mostra fotografica 'Un mare di speranza'. Attraverso le immagini viene proposto e ribadito il coraggio delle donne che non si vogliono arrendere mai e che vogliono evitare di farsi imprigionare nel silenzio.