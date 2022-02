Un nuovo skyline per Boccadasse, il progetto della Pro Loco

Un nuovo skyline per Boccadasse. La Pro Loco sta lavorando per il progetto di luminarie che esaltino il profilo di uno degli angoli più catteristici di Genova e ha lanciato un'assemblea per giovedì 17 Febbraio per illustrarlo.

"Dopo aver raccolto la maggior parte di adesioni dei proprietari e dei residenti gli edifici fronte mare del borgo - spiega il presidente Cesare Pastorino - viene indetta una assemblea generale per dare chiarimenti, ulteriori informazioni e garanzie direttamente dalla ditta installatrice che posizionerà le luminarie sui tetti e sulle fiancate dei palazzi. Come molti ricorderanno, anni addietro, fu la parrocchia di Sant'Antonio a far installare, per la prima volta le luci intorno agli edifici fronte mare. Per l'Antico Borgo di Boccadasse, raggiungere questo obiettivo significa fare un importante salto di qualità, anche nell'offerta turistica".

"L'Azienda privata Axpo - spiega ancora il presidente della Pro Loco - si è detta disponibile a investire su questo progetto, facendosi carico delle spese totali per l'installazione di una profilatura di luci su tutti gli edifici che si affacciano sul mare e del pagamento del consumo di energia elettrica, ogni volta che riterremo di "accendere" il borgo. Boccadasse si andrà quindi ad affiancare a Portofino, Camogli e Portovenere, tre perle liguri che hanno già installato un'analoga profilatura sui loro palazzi davanti al mare. Per il nostro borgo significa esaltare il suo fascino notturno, rendendolo ancora più suggestivo ad ogni ricorrenza e festa".