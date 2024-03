Luci a Boccadasse per esaltarne il fascino notturno

Lunedì 4 marzo la ditta Verdina Luminarie, come ha già realizzato a Portofino, Camogli e in diversi altri Paesi della litoranea ligure, ha iniziato la messa in opera e l'installazione delle profilature luminose sui tetti e sulle fiancate degli edifici fronte-mare di Boccadasse, così come, peraltro, era già stato fatto fare anni fa dalla Parrocchia di Sant' Antonio da Padova.

Anche Boccadasse, come i più importanti e suggestivi Paesi affacciati sul mare della Liguria, potrà finalmente esaltare il suo fascino notturno nelle ricorrenze delle festività comandate come le feste pasquali, la festa del nostro patrono Sant'Antonio da Padova, l'intero periodo natalizio e per altri significativi eventi, confermandosi come uno dei più prestigiosi siti di Genova e della Liguria.

Si conclude il lavoro e l'impegno di questi due anni per questo progetto voluto e promosso dal Civ Boccadasse e dalla Proloco Maris Boccadasse Aps, che vogliono ringraziare la Società Axpo Italia, che si è fatta carico di finanziare il progetto, il Comune di Genova, in particolare l'assessore Paola Bordilli per il sostegno e la collaborazione e la soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Genova per aver dato il suo parere positivo.

L'inaugurazione dello skyline di Boccadasse è stata programmata per venerdì 22 marzo 2024 alle ore 18.30 alla presenza di tutti i soggetti coinvolti nell'evento, delle autorità comunali e di tutta la comunità boccadassina.