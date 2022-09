La proposta di Bucci: "Ecopunto a Boccadasse per togliere i bidoni della spazzatura"

Un ecopunto a Boccadasse per togliere i cassonetti della spazzatura dalla via che porta al borgo marinaro, un biglietto da visita non così entusiasmante per turisti e visitatori, ma anche per gli stessi residenti, i bidoni sono infatti spesso strapieni. Questa la proposta lanciata dal sindaco di Genova Marco Bucci durante il primo appuntamento di 'a colazione con il sindaco' dopo la pausa estiva. Il primo cittadino ha incontrato i residenti del Medio Levante in corso Italia.

"Io sono estremamente favorevole a fare in tutta la città quanto fatto nel centro storico - ha detto Bucci rispondendo alle domande di un cittadino - il risultato è che all'interno di questi vani dove vengono posizionati i cassonetti c'è pulizia perché grazie alle telecamere e all'accesso attraverso tessera chi sgarra viene ripreso e multato. Il risultato è che nel centro storico la raccolta differenziata è passata al 65%. In alcune zone della città non è una soluzione praticabile e si possono mettere i bidoni intelligenti con le tessere, ma a Boccadasse l'ecopunto potrebbe essere la soluzione per togliere i bidoni dalla strada e dalla piazzetta e fare diventare il borgo ancora più bello e interessante, senza sporcizia".

La presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri ha aggiunto: "Sotto alla scaletta che da via Cavallotti porta a Boccadasse c'è un muro dove sotto non c'è nulla, è del Comune esclusa una piccola parte che sembra essere privata, stiamo cercando di risalire ai proprietari. Proprio in questi giorni, anche con l'assessore Campora, abbiamo visto che potrebbe essere lo spazio giusto per mettere dei cassonetti, come dice il sindaco si potrebbe anche chiudere creando l'ecopunto e levandoli dalla strada che porta a Boccadasse, perché non sono una bella immagine per chi arriva".