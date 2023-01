Cimento a Boccadasse: un tuffo nel mare freddo per aiutare la Croce Bianca

Cimento invernale a Boccadasse. Nella mattinata di domenica 15 gennaio 2023 molti temerari, tra cui la presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri, hanno sfidato il mare freddo e un meteo non particolarmente clemente per un tuffo fuori stagione, con un intento benefico.

L'evento si è svolto a mezzogiorno in punto sotto l'organizzazione del Rotary Club San Giorgio e della Croce Bianca Genovese, con il supporto della Pro Loco Maris Boccadasse che ha messo a disposizione il proprio locale come punto di appoggio, e l'obiettivo di raccogliere fondi in favore della pubblica assistenza, presente con i propri volontari, per l'acquisto di dotazioni invernali.

Allegria, risate, goliardia e un pizzico di follia per i tanti partecipanti che, usciti dall'acqua, hanno trovato focaccia e bevande calde per un puntuale ristoro. L'evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VIII Medio Levante, una bella mattinata di festa in uno degli angoli più belli della città di Genova.