Babbo Natale a Boccadasse e regali ai bambini dal gozzo, si rinnova la tradizione

Si è rinnovata a Boccadasse la tradizionale festa con Babbo Natale in spiaggia a portare i doni ai bambini, nella domenica che precede il 25 dicembre. Quest'anno 'il grande vecchio' non è arrivato dal mare per esigenze organizzative, ma la festa è stata davvero un grande successo, con la distribuzione dei doni e un ricco buffet organizzato dalla Pro Loco Maris del presidente Cesare Pastorino.

Oltre due ore di festa a partire dalle ore 11 di domenica 18 dicembre 2022, grandi e piccini hanno così vissuto la magica atmosfera del Natale in uno degli angoli più belli di Genova.

Ha riscosso come sempre un grande successo anche il classico presepe allestito all'interno di un gozzo, tipico del borgo marinaro di Genova, dal quale Babbo Natale ha allietato la mattinata dei tanti partecipanti. L'ormai nota "barca natalizia" preparata, come ogni anno, dagli abitanti del borgo. Capo cantiere delle operazioni è stata la consigliera della Pro Loco Maris Giovanna Serra in arte 'Bianca', aiutata dalle consigliere Paola Anania, Mirella Boggiano, Rosalba Carrea, Marina Sciaccaluga e dalle signore Maria Teresa Galleano e Vilma Spettoli. Mascotte tuttofare il giovane Leonardo Spettoli.