Blu area a San Martino, il debutto in autunno con la fase sperimentale

Si lavora per l'estensione della blu area a San Martino che, secondo le previsioni non arriverà prima dell'autunno. Questo perché, come ha spiegato l'assessore alla mobilità Matteo Campora questa mattina in commissione, saranno necessari diversi passaggi oltre a quello odierno. "Ci prenderemo qualche settimana di riflessione per esaminare eventuali osservazioni, dopodiché ci saranno una serie di passaggi, prima in Municipio, che dovrà decidere se approvare la nuova blu area in giunta o in consiglio, poi un ulteriore passaggio in giunta", ha spiegato l'assessore.

Il debutto della blu area, come già accaduto in passato con altri provvedimenti legati alla viabilità, avverà in una prima fase in via sperimentale, questo per permettere eventuali correttivi.



I dettagli su quanti saranno gli stalli non sono stati resi noti, - ma dalle prime indiscrezioni sarebbero 650 - però qualcosa in più sul progetto l'ha detta Maria Cristina Carmeli, dirigente del settore mobilità del Comune, che ha ricordato come si è arrivati a questa fase. "In primo luogo è stato fatto uno studio di fattibilità demografico - San Martino è il quartiere con densità abitativa più alta -, trasportistico ed economico-commerciale. Sono state fatte ipotesi di confini a cui sono seguite una prima delibera di giunta e un'istruttoria tecnica al fine di definire i confini e capire dove localizzare le isole azzurre (ne esistono già un paio in via sperimentale) e valutare quanti sarebbero gli aventi diritto tra i residenti nelle vie limitrofe".

L'ipotesi è quella di inserire l'area blu nella porzione del quartiere adiacente alla zona M di Albaro e all'ospedale, senza spingersi fino alle vie più collinari, dove, si legge nel documento presentato in commissione "la tracciatura degli stalli sarebbe critica e la domanda di sosta non residenziale è meno rilevante". Aspetto questo ricordato anche dalla presidente del municipio medio levante Anna Palmieri: "Abbiamo chiesto di non istituire un'isola azzurra in via Sapeto - ha detto la presidente - perché in quella zona ci sono parcheggi che non sarebbero consentiti, ma che in realtà sono molto utilizzati dai residenti che la sera tornano a casa e la mattina vanno via senza intralciare il traffico".

Tra le richieste del Municipio anche quelle di estendere la nuova blu area nelle zone comprese tra Albaro e Sturla. Su questo Campora ha chiesto tempo: "Credo che in autunno si possa partire, preferisco iniziare la sperimentazione un mese dopo ragionando, piuttosto che fare correttivi in corsa. Ulteriori valutazioni le faremo più avanti".

I confini della nuova blu area sarebbero l'area blu M, l'ospedale San Martino, via Tagliamento, via Vernazza, via Sturla e via Orsini che diventa zona S.

Come detto, una volta individuata la blu area inizierà una fase sperimentale istituendo un comitato di monitoraggio di cui faranno parte Comune, Municipio, Genova Parcheggi e polizia locale. Dopodiché arriverà una nuova delibera per l'ipotesi definitiva.

Tra i richiedenti della commissione di questa mattina, il consigliere comunale del Partito Democratico Alberto Pandoldo che ha criticato la giunta per il mancato confronto con la popolazione. "Auspico che il confronto avvenga da qui in autunno e non come è avvenuto in passato, per esempio su Skymetro e funivia del Lagaccio. Ben venga la blu area, ma bisogna confrontarsi perché è un contratto con la popolazione che alla Foce è già saltato perché l'amministrazione ha lasciato gratuitamente i dehors in strada".

Pandolfo chiede quindi un confronto pubblico su cui però la presidente del Municipio Anna Palmieri ha precisato: "Siamo sempre pronti, ma non amiamo il confronto perché c'è sempre gente pronta ad approfittarsi della situazione non portando a niente".

Le tariffe nelle blu aree

Le blu aree di Genova sono diciottomila, in vigore da lunedì a sabato dalle 8 alle 20. Per gli abbonati il costo è di 25 euro l'anno, mentre per i non abbonati in zone centrali è di 1.30 euro la prima ora, 1.70 la seconda, 2 la terza e seguenti. Nelle zone periferiche le tariffe partono da 1.10 euro nella prima ora, 1.40 la seconda e 1.50 dalla terza. Le isole azzurre, che hanno finalità di agevolare la sosta nei pressi dei negozi, sono 1.700. Le tariffe sono identiche.