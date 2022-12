"Blanca 2", il primo ciak in Liguria nel 2023: "Ma siamo al lavoro sul territorio da almeno 6 mesi"

Avevamo detto, circa una settimana fa, che erano iniziate le riprese dell'amatissima serie "Blanca 2" a Roma, dove anche nella prima stagione erano state girate molte scene interne. Ma quanto bisognerà aspettare prima di rivedere Maria Chiara Giannetta e gli altri popolari attori sul set in Liguria?

Il primo 'ciak' nella nostra regione arriverà presumibilmente nel gennaio 2023: "Confermo che continueremo a vedere in tv la Genova colorata che abbiamo amato già nella prima stagione - dice la presidente di Genova Liguria Film Commission (Glfc) Cristina Bolla a GenovaToday -. Ne vedremo delle belle, stiamo facendo intere giornate di sopralluoghi".

A proposito delle riprese iniziate a Roma, c'è da dire che se per girare gli interni molti preferiscono ancora gli studi cinematografici nelle grandi città, Glfc sta lavorando al progetto "Studios Liguria", con l'obiettivo di convincere produzioni grandi e piccole a spostarsi sempre più nella nostra regione.

Al lavoro sul territorio da almeno sei mesi

La Film Commission è al lavoro per "Blanca 2" almeno da sei mesi: "È un lavoro lunghissimo - dice Bolla - soprattutto quando sul territorio ci sono produzioni importanti come quelle della Lux Vide per cui ci sono più squadre al lavoro. Quando si inizia a girare da una parte, dall'altra c'è un team che comincia comunque già a lavorare".

In questi mesi Glfc ha lavorato a stretto contatto con gli sceneggiatori della serie: "In fase di scrittura bisogna saper combinare tutto, vale a dire le idee dello scenografo, della produzione, del regista, le proposte che facciamo noi anche per suggerire sempre qualcosa di nuovo. È un meccanismo in cui tutti gli ingranaggi devono muoversi simultaneamente". Puntando sempre su nuove idee, è dunque molto probabile che nella seconda stagione di "Blanca" vedremo - oltre ai luoghi del cuore del personaggio - anche nuovi scorci di Genova e della Liguria.

E se l'anno scorso - nel 2021 - abbiamo visto la prima stagione di Blanca in tv, da quanto tempo si lavorava a questa produzione? I primi contatti di Glfc con Lux Vide, per parlare del progetto, risalgono a prima del lockdown, nel 2019. Contando il rallentamento dovuto alla pandemia - periodo nel quale comunque la Film Commission non ha smesso di lavorare - ci sono voluti due anni prima di portare "Blanca" in televisione: questo rende l'idea del grande lavoro che c'è dietro una fiction, tra casting, sopralluoghi, sceneggiatura e il lavoro di centinaia di persone della produzione ma anche del territorio tra trasporti, alberghi che hanno ospitato lo staff a volte per interi mesi, noleggio location, mobili, negozi, lavanderie e molto altro.

"C'è stata anche una grande risposta da parte del pubblico, sicuramente in termine di share perché 'Blanca' è stato record nazionale con oltre 6 milioni di telespettatori, battendo anche programmi come il Grande Fratello - dice Bolla -. Ma poi anche in termini di affetto nei confronti del nostro territorio, abbiamo ricevuto per mesi centinaia di mail e di telefonate di persone che chiedevano di conoscere le location della serie tv perchè erano rimaste molto colpite".

Il cast

Nulla di ufficiale trapela per quanto riguarda il cast: in ogni caso, da alcuni post lanciati dagli attori sui social in queste settimane, è possibile trarre alcuni indizi. Ovviamente ci sarà Maria Chiara Giannetta, premiata ai Nastri d'Argento come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione. In più rivedremo con tutta probabilità anche Giuseppe Zeno (l'affascinante ispettore Michele Liguori), Pierpaolo Spollon (Nanni) e il genovesissimo Enzo Paci (il commissario Bacigalupo). E ovviamente c'è grande attesa anche per rivedere sullo schermo Linneo, la bulldog americana che accompagna Blanca, interpretata da Fiona.