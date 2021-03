“Genova è la città più bella del mondo", una birra celebra la Superba

Il più antico birrificio attivo d'Italia celebra l'Italia e le sue bellezze con una linea speciale in edizione limitata, a impreziosire l'etichetta della bottiglia genovese la famosa frase del "Gabbiano" di Cechov

C'è anche la città di Genova tra quelle scelte da Birra Menabrea, il più antico birrificio attivo d'Italia, per celebrare l'Italia e le sue bellezze con una linea speciale in edizione limitata della più classica tra le "bionde", la lager.

Per le dodici città scelte (Torino, Milano, Napoli, Firenze, Venezia, Pisa, Roma, Genova, Siena, Verona, Palermo, Bologna) sono presenti nell'etichetta immagini iconiche e frasi di celebri di poeti, scrittori o personaggi che hanno celebrato quei luoghi. La bellezza e l’unicità del territorio italiano diventano così un “vestito” per la bottiglia e, per quello che riguarda Genova, è stata scelta la famosissima frase del celebre scrittore russo Anton Cechov: “Genova è la città più bella del mondo”.

La frase compare nella famosa opera "Il gabbiano", non tutti sanno che Cechov nel 1894 si recò infatti in Italia: qui passò a Trieste, Venezia, Milano, e infine a Genova, dove tra le tante bellezze della città visitò il cimitero di Staglieno, che gli rimase particolarmente impresso.

L'anno seguente scrisse "Il gabbiano",", dramma in 4 atti originariamente ispirato alla triste storia d'amore tra una sua ex, Lika Mizinova, e il suo amante dell'epoca, lo scrittore Ignatij Potapenko e proprio in questa opera compare la citazione d'amore di Cechov nei confronti della nostra città.