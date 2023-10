Bill Gates compra castello a Portofino: cosa sappiamo

Era nell'aria da giorni, ma adesso è ufficiale: Bill Gates, fondatore di Microsoft e stabile presenza nella classifica di Forbes degli uomini più ricchi del mondo, ha acquistato villa San Giorgio a Portofino, uno dei castelli più belli della riviera.

Secondo i piani del magnate, l'iconico immobile che svetta sul mare, con accesso privato alla spiaggia tramite ascensore, dovrebbe entrare a far parte della sua catena di hotel Four Seasons, diventando un albergo extralusso. L'azienda Four Seasons era a sua volta stata venduta a Gates dal principe saudita Alwaleed bin Talal per più di 2 miliardi di dollari.

Tornando a Portofino, Gates avrebbe comprato la villa da un assicuratore genovese per una cifra che si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Il castello, che oggi è diviso in 12 mini appartamenti (affittati tra l'altro alle famiglie Loro Piana e Armani) e dispone di una superficie di 1200 metri quadri, dovrà cambiare destinazione d'uso, perché a oggi il piano regolatore stabilisce che l'edificio è a uso abitativo residenziale. La modifica, eventualmente, dovrà passare dal Comune e dal Parco di Portofino.