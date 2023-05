Bidoni dell'umido razziati dai cinghiali: in salita dell'Orso la soluzione 'fai da te'

Soluzione 'fai da te' in salita dell'Orso in Val Bisagno per le continue scorribande dei cinghiali che, di notte, vanno alla ricerca di cibo rovesciando i piccoli bidoni dell'immondizia che si trovano nella via. Un problema comune a molte zone collinari e, nel territorio della Bassa Val Bisagno, a diverse vie: via Biga, via Amarena, via Onorato, via Robino, via Berghini, Pedegoli, via delle Ginestre, via Moro e in tante altre strade strette dove non possono essere collocati i nuovi contenitori di Amiu.

Gabriele Ruocco, consigliere municipale per la lista Rosso Verde, spiega: "In salita dell’Orso ci siamo organizzati con tanta buona volontà per fissare temporaneamente i bidoni dell’umido, in modo che non vengano rovesciati dai cinghiali. E i risultati sono stati ottimi dopo una sperimentazione durata una settimana: i bidoni non sono stati rovesciati, nonostante i cinghiali siano passati in zona ogni notte. Direi un buon compromesso in attesa di una soluzione definitiva da parte di Amiu, Municipio Bassa Val Bisagno e Comune di Genova dopo che abbiamo presentato una mozione votata all’unanimità. Gli abitanti non si trovano la spazzatura per terra e cinghiali, gabbiani e topi sotto casa e anche il lavoro degli operatori ecologici viene agevolato. Purtroppo questa settimana, dopo lo svuotamento dei bidoni, gli stessi sono stati ritrovati tutte le volte non fissati. Con pazienza e spirito di collaborazione li ho personalmente fissati nuovamente. Sabato mattina è sparito anche il moschettone di fissaggio e domenica mattina ci siamo svegliati con un bidone inevitabilmente rovesciato dai cinghiali. Si vede che a qualcuno questa soluzione non piace. Intanto - conclude Ruocco - nelle case dei cittadini genovesi sta arrivando la Tari. La seconda più cara d’Italia".

La mozione a cui fa riferimento il consigliere della lista Rosso Verde è stata approvata all'unanimità nella seduta del consiglio municipale Bassa Val Bisagno di giovedì 20 aprile 2023, presentata dallo stesso Gabriele Ruocco con Enrico Sergio Davico di Genova Civica e i gruppi di opposizione, Partito Democratico, Noi con Massimo Ferrante e Movimento 5 Stelle. Il documento approvato all'unanimità impegna presidente e giunta ad attivarsi in tempi celeri per la messa in sicurezza dei piccoli bidoni della spazzatura sparsi sul territorio, soprattutto nelle zone più collinari, che vengono costantemente razziati da cinghiali alla ricerca di cibo.