Bicibusauro da record, ma scatta l'allarme: "Il progetto non deve morire con il trasferimento della scuola"

Ancora un record per il Bicibusauro, lo scuolabus a pedali della scuola Nazario Sauro gestito dall'associazione tRiciclo: i bambini che hanno compiuto il tragitto fino al plesso, percorrendo la ciclabile di corso Italia, questa mattina erano 36, otto in più rispetto al primato precedente raggiunto a marzo.

La partecipazione in aumento è segno di un progetto che cresce e piace sempre più ad alunni e famiglie. Ma a causa delle ristrutturazioni annunciate dal Comune e attese da molto tempo in diversi plessi, per cui sono in ballo 12 milioni del Pnrr, l'anno prossimo gli iscritti alla Nazario Sauro dovranno trasferirsi alle Dorotee di via Liri per un tempo stimato in più di due anni, e gli organizzatori temono per il futuro del Bicibusauro.

“Il BicibuSauro - commenta Ica Arkel di tRiciclo - è un patrimonio a cui Genova non può rinunciare. Il trasferimento della Sauro presso la sede provvisoria di via Liri non può essere la tomba di un progetto così rivoluzionario per una città come la nostra. Auspichiamo che il Comune di Genova ascolti il nostro grido d’aiuto e che provveda a dotare i bambini di un cicloposteggio sicuro e di un servizio navetta che possa consentire al progetto di sopravvivere al cambio di sede. La struttura che ospiterà la Sauro nei prossimi due anni e mezzo, infatti, è in cima a una salita troppo severa per i bimbi, ma nell’ottica della mobilità sostenibile proprio iniziative come bicibus e pedibus, integrate a servizi navetta, possono essere l’alternativa a ingorghi irrisolvibili e parcheggi selvaggi in tripla fila".

La proposta dell'associazione è allungare il percorso del Bicibusauro fino a via Piave, utilizzando poi una navetta, ma c'è bisogno dell'aiuto del Comune per realizzare questa soluzione: "Sarebbe la dimostrazione - conclude Arkel - che l’impegno delle istituzioni nei confronti di questi bambini è reale e non solo di facciata”.