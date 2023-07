BiciBorgo e festa di San Giacomo Maggiore: strade chiuse, modifiche a viabilità e autobus

Si avvicina la festa patronale di San Giacomo Maggiore di Pontedecimo, con feste ed eventi, venerdì 21 e sabato 22 luglio 2023. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni previste tra cui la corsa ciclistica BiciBorgo, sono state adottate una serie di misure tra cui chiusura delle strade e relative variazioni agli orari dei bus Amt.

Venerdì 21 luglio

Ecco i provvedimenti previsti nella fascia oraria compresa tra le ore 14 e le 24 e, comunque fino a cessate esigenze.

Divieto di circolazione e di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti in:

via Poli, tratto compreso tra piazza Partigiani e passo Isocorte

via del Casone, tratto compreso tra Ponte Patrizi e via San Bonaventura

via Rivera

via al Municipio

piazza Arimondi area a monte, tratto compreso tra via Poli e Ponte Patrizi

piazzale Monsignor Michelini

Divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli dei residenti e di quelli diretti alle proprietà laterali carrabili autorizzate in:

via Poli, tratto compreso tra via Anfossi e Piazza Partigiani

Ripristino del doppio senso di circolazione veicolare in regime di senso unico alternato regolato da movieri in:

via Beata Chiara, tratto compreso tra via Poli e via San Bonaventura

via San Bonaventura

via Poli, tratto compreso tra Via Anfossi e via Beata Chiara

Sabato 22 luglio

Ecco i provvedimenti previsti nella fascia oraria compresa tra le 16 e l'1 del mattino di domenica, e comunque fino a cessate esigenze.

Divieto di circolazione e di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti in:

via Poli, tratto compreso tra piazza Partigiani e Passo Isocorte

via al Municipio

via Rivera

Divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli dei residenti e di quelli diretti alle proprietà laterali carrabili autorizzate in:

via Poli, tratto compreso tra via Anfossi e Piazza Partigiani

Modifiche linee Amt

Da inizio servizio di venerdì 21 luglio a fine servizio di domenica 23 luglio, la linea 65, in direzione San Cipriano, transita per via Anfossi anziché per via Poli.