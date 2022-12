Mobilità sostenibile, a Genova la prima bici cargo libera: come usarla gratis

A Genova è arrivata "CarLOTTA", con il nome che rievoca la battaglia dei cittadini contro l'inquinamento e a favore della mobilità sostenibile. Ma Carlotta non è una persona, bensì la prima bici cargo elettrica libera in città, vale a dire che basta prenotarsi sul web e poi chiunque la può utilizzare gratuitamente.

Tutto nasce da un dono fatto dalla Bosch eBike Systems alla genovese tRiciclo: una cargo bike elettrica (Riese & Müller) da utilizzare per gli scopi dell'associazione, tra cui anche scortare i bimbi del BiciBuSauro a scuola portando gli zaini. "Abbiamo sentito l'esigenza - dice a GenovaToday Marco Tizzi di tRiciclo - di utilizzare la bici anche per qualche iniziativa in più. Dunque inizialmente abbiamo pensato di mettere su un servizio noleggio tra di noi, ma poi un socio ha avuto un'altra idea migliore". Christoff Hoss, che vive a Genova da anni, ha portato l'esempio della sua città originaria, Colonia: "In Germania quello delle cargo bike libere è un fenomeno molto diffuso, soprattutto a Colonia ce ne sono circa 200. L'iniziativa è nata da un'associazione locale ma poi ha fatto scuola ed è stata ripresa in tutti i quartieri - continua Tizzi -. C'è un sito su cui si possono prenotare le bici per poi utilizzarle gratuitamente. Abbiamo deciso di farlo anche noi e, per quanto ne sappiamo, avendo cercato sul web, siamo l'unica realtà italiana per ora".

Come funziona

Da qui è partito tutto: tRiciclo ha sposato l'idea di Christoff e sta ultimando in questi giorni il sito web, implementando il modulo di registrazione (che non è ancora attivo, ma il servizio può essere prenotato in questi primi giorni contattando i riferimenti a questo link). Ci saranno stazioni in città che fungeranno da punto di ricarica e deposito della bici, dopo averla utilizzata: per ora Carlotta può essere prelevata e riportata al negozo di bici da corsa Officina Meccanica Valle in Val Bisagno.

Dunque funziona così: ci si può prenotare (per ora contattando l'associazione via mail come richiesto sul sito), dopodiché si può ritirare la bike all'Officina Meccanica Valle, la si utilizza gratuitamente e, allo scadere del tempo, si riporta nel negozio per metterla a disposizione di altri cittadini.

Implementare l'economia circolare e fare rete

L'idea è - come nella filosofia di tRiciclo - implementare l'economia circolare: "È una rivoluzione che è possibile fare sia come singoli cittadini sia come associazioni, partendo dal basso - dice Tizzi - e poi chiedendo alle istituzioni di farsi partecipi di questo cambiamento. È un po' quello che abbiamo già fatto con la nostra webapp Toorna. Nulla di calato dall'alto: è una rete che si forma sul territorio, partendo dalle persone rispondendo alle necessità dei singoli ma anche di tutto il tessuto sociale. Il bello sarebbe fare squadra anche a Genova con diverse associazioni che potrebbero gestire cargo bike nei quartieri come avviene anche all'estero".