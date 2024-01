VIDEO | La Biblioteca Vivente: "Raccontiamo la nostra storia mettendo la faccia contro i pregiudizi"

C'è chi arriva e consulta i titoli in catalogo, poi prenota quello che lo ispira di più e quando arriva il momento si siede e ascolta: sì, perché i volumi della Biblioteca Vivente, una delle iniziative portate avanti per Genova Capitale del Libro, sono veri e propri libri in carne e ossa. Si tratta di volontari che raccontano la propria storia, aneddoti da cui partono riflessioni e pensieri su temi sociali per combattere pregiudizi e discriminazioni, per ritrovare il contatto umano e il piacere del confronto e infine per entrare in contatto con realtà e situazioni a volte sconosciute. Alla fine dell'esperienza si può lasciare una recensione proprio come si farebbe con un libro vero.

Al Mog, sabato 20 gennaio, per il secondo appuntamento della Biblioteca Vivente (il primo si è svolto alla biblioteca Berio), c'era la fila e i "libri umani" non hanno dubbi: il punto di forza di questo progetto è metterci la faccia e parlare vis-à-vis, suscitando empatia ed emozioni e generando un legame tra narratore e lettore. A partecipare, circa cinquanta lettori che si sono seduti ai tavolini per ascoltare le storie raccontate dai volontari.

Il progetto è del Comune di Genova (assessorato alle Pari Opportunità) e del Teatro Pubblico Ligure, con la collaborazione di ABCittà: "Il lettore viene preso per mano e trascinato nelle emozioni – spiega Ulderico Maggi, responsabile della Biblioteca Vivente (ABCittà) – con alcune storie che rimarranno impresse nella sua memoria per lungo tempo. I 'libri umani' sono uno strumento gentile per affrontare tematiche a volte molto forti e per provare a smontare i pregiudizi che sono molto spesso questione di 'pancia'. Noi usiamo un meccanismo che allo stesso modo punta sull'emotività, con la narrazione autobiografica, ma per combattere le discriminazioni. Nel percorso di Biblioteca Vivente di Genova toccheremo tre temi: differenze di orientamento sessuale, immigrazione e infine detenzione a Marassi. È un modo per costruire una società più inclusiva".

"Si tratta di un progetto molto importante – continua l’assessore Francesca Corso –. Si tratta di un progetto molto importante che rappresenta un modo per abbattere non solo le barriere, ma anche i pregiudizi che spesso sono portati dalla non conoscenza degli altri. Un'altra bellissima esperienza con tante persone che aspettiamo anche nei prossimi appuntamenti in programma alla Biblioteca Universitaria e a Palazzo Rosso".

"Questo progetto rientra tra le prerogative del Teatro Pubblico Ligure, ovvero portare il teatro in spazi inusuali, riconducendolo alla sua essenza, quindi all’uomo che racconta la propria storia a un altro uomo: esattamente quanto accade con la Biblioteca Vivente – conclude il direttore del teatro Sergio Maifredi – La vicinanza abbatte il pregiudizio che può nascere senza l’incontro. Il rapporto cambia quando ci si siede gli uni davanti agli altri e si ascolta una storia. In questo modo diventa più difficile erigere muri e più facile aprirsi all’ascolto, proprio come avviene con la nostra iniziativa".

La Biblioteca Vivente proseguirà con altri appuntamenti, tra questi mercoledì 28 febbraio dalle 16 alle 19 alla Biblioteca Universitaria di via Balbi 40 e sabato 16 marzo dalle 15.30 alle 18.30 a Palazzo Rosso, in via Garibaldi 18.