Biblioteche d'Italia: anche quella Universitaria di Genova nel podcast del Ministero

Anche la Biblioteca Universitaria di Genova finisce nel podcast "Biblioteche d'Italia" del Ministero della Cultura.

Le voci di Giuppy Izzo e Luca Ward accompagneranno gli ascoltatori alla scoperta di alcuni dei luoghi di lettura più interessanti d’Italia: una visita guidata in cinque episodi prodotti da Podcastory per la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero della Cultura.

Il secondo episodio è proprio dedicato alla Biblioteca Universitaria di Genova, diretta da Paolo Giannone. Una delle particolarità interessanti di questo luogo - di cui si va alla scoperta nel programma - è che custodisce preziosi codici antichi, racconti di leggendarie spedizioni verso Oriente e ideogrammi cinesi.

Parte di un patrimonio culturale immenso, quella genovese entra così di diritto tra le protagoniste di Biblioteche d’Italia, un format che, grazie al ritmo e alla naturalezza dei dialoghi, conduce in profondità verso la storia, i tesori, i piccoli e i grandi gioielli custoditi in ognuna e che ne definiscono di volta in volta i tratti di un’anima originale.

Così come ogni biblioteca ha le sue caratteristiche che la distinguono dalle altre, ogni episodio è un unicum narrativo e sonoro all’interno del quale Giuppy Izzo e Luca Ward, attraverso le loro voci narranti, regalano un’esperienza d’ascolto coinvolgente offrendo l’opportunità di conoscere meraviglie nascoste che celano a loro volta altre meraviglie, in un botta e risposta incalzante. Musica, viaggio, tempo, memoria e trasformazione sono le cinque parole chiave che aiuteranno a raggiungere e comprendere l’anima di ogni luogo.

Manoscritti, testi rari, antiche collezioni e spartiti, in un racconto ricco di aneddoti e curiosità reso possibile grazie a un imponente lavoro autoriale risultato di una fitta collaborazione con i Direttori di ogni singola biblioteca che partecipano alla produzione dell’episodio con la selezione dei brani per la colonna sonora e arricchendo i contenuti con approfondimenti e collegamenti con altre Biblioteche italiane accomunate da legami tematici a quella trattata in puntata.

La descrizione degli edifici storici che le proteggono come in uno scrigno tra sale e stanze e l’evocazione di eventi del passato completano un’avventura immersiva da vivere ascoltando.