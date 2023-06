Valtorbella in festa: nuova biblioteca scolastica e Begato's got talent

Sabato 10 giugno è stata inaugurata presso la scuola primaria Elsa Morante di via Linneo, in Valtorbella, una nuova una nuova biblioteca scolastica. È stata realizzata grazie al ricavato della festa di Natale organizzata dal Comitato genitori Morante-Bercilli nell'ambito di un progetto per promuovere la lettura attraverso l’attività di prestito mensile e laboratori aperti a bambini e genitori.

Grande festa in quartiere per l'apertura della nuova biblioteca, in concomitanza con l'evento che ha celebrato la fine dell'anno scolastico 2022/2023, Begato’s got talent, organizzato dagli stessi genitori del comitato e presentato dal comico Andrea Di Marco. Tantissimi bambini si sono esibiti nel corso del pomeriggio all’anfiteatro che si trova nei pressi della scuola, emozionando docenti e famiglie.

Durante la manifestazione sono stati anche consegnati i diplomi per i piccoli che arriveranno dall’infanzia e per i ragazzi delle classi quinte che, terminato il primo ciclo di istruzione, si apprestano a una nuova avventura scolastica alla scuola secondaria di primo grado. A completare la giornata anche gli stand gastronomici, dagli hamburger, ai krapfen farciti e a uno strepitoso cous cous accompagnato da un delicato tè alla menta. Una giornata all'insegna della collaborazione tra famiglie, docenti e territorio, intessuta da anni di lavoro promosso dalla dirigente scolastica Elena Tramelli.