"Cercasi nonni lettori per i bimbi", l'iniziativa della biblioteca Lercari

"Cercasi nonni lettori". Questo l'annuncio comparso sulla pagina Facebook della biblioteca Lercari di San Fruttuoso, si tratta di una delle iniziative lanciate dalla struttura con l'inizio del nuovo anno scolastico.

"Stiamo cercando nonni volontari per leggere ai nostri piccoli utenti - si legge nell'annuncio - ti ritrovi nella descrizione? Vieni in biblioteca, ci divertiremo. Altrimenti aiutaci a spargere la voce". L'invito è a chiamare il numero di telefono 010.50.58.90 per avere maggiori informazioni e per aderire al progetto, è possibile anche scrivere una mail all'indirizzo lercari@comune.genova.it.

Non è l'unica delle iniziative intraprese dalla biblioteca Lercari, il prossimo 27 settembre ci sarà infatti l'open day dove verranno presentate agli insegnanti le attività didattiche previste per tutti gli studenti delle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Al vaglio anche la possibilità di attività su richiesta in occasione di eventi o feste particolari, in sinergia con le famiglie.

"Tante iniziative - spiega il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Angelo Guidi - che stiamo portando avanti insieme, per coinvolgere famiglie e bambini, anche con il prezioso contributo dei nonni".

La biblioteca Lercari è la seconda di Genova per importanza del patrimonio; possiede oltre 100.000 libri, un cospicuo fondo di periodici storici e rari, testi antichi sulla storia di Genova e della Liguria e un fondo specialistico di cinema.